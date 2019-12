Das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus gartelt seit diesem Sommer

und freut sich jetzt über weiteres Grün vor der Museumshaustür. Das "Mitbringsel" aus dem 18. Bezirk wurde auch gleich in den Pflanztrog in der Rosinagasse eingesetzt.

Pflanzen am Nepomuk-Vogl-Markt wegen Umbau zu haben

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung West informiert gerade z.B. auf facebook, daß die Pflanzen am Nepomuk-Vogl-Markt in Währing zu haben sind. Der Marktplatz wird ab März 2020 nämlich umgestaltet, daher werden die Pflanzen nicht mehr gebraucht. Gartenfreunde können diese aber gern aus dem Beet graben und nach Absprache mit der GB* West gratis mitnehmen.



„Storchenschnabel“ und „Riesensegge“

Zu haben sind „Storchenschnabel“, eine Geranium-Sorte, die sonnige bis schattige Standorte bevorzugt, aber keine Staunässe mag. „Storchenschnabel“, die in kultivierten Stadtgärten vorkommt, ist nicht giftig. Sie ist zudem robust und pflegeleicht.

Die „Riesensegge“ (carex pendula) ist pflegeleicht, sehr anpassungsfähig und kommt mit Sonne und Halbschatten gut klar. Sie mag durchlässige Böden. Es gibt auch Sorten, die auf feuchten oder trockenen Böden im Schatten gedeihen.

Wer den Pflanzen gern ein neues Zuhause geben möchte, nimmt Kontakt auf mit der GB* West unter Tel. +43 (0) 1 406 41 56, oder per E-Mail west@gbstern.at

Auf Wunsch leiht die Gebietsbetreuung auch eine Schaufel zum Ausgraben der Pflanzen aus dem Beet und ein Lastenfahrrad zum Transport.