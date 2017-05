A schwoaze Nocht im Amadeus

Eine Dämonenbeschwörung? Eine Abrechnung? Vielleicht ...Gnadenlos bohrt der Wiener Mundartdichter und Geschichtenerzähler Harald Pesata an diesem unzeitgemäßen Abend in gesellschaftlichen Wunden. Umrahmt von, und verwoben mit der musikalischen Schattenwelt der Indie-Band Rare Friends werden Abgründe menschlichen Daseins durchwandert, und längst vergangen Geglaubtes zitiert - bis zum Licht am Ende des Tunnels ...