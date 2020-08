Die Einschreibung für die Herbstkurse 2020 der Hundeschule Wieselburg findet am Samstag, dem 22. August 2020, von 13:00 bis 16:00 Uhr auf dem Übungsgelände der Hundeschule Wieselburg, Erlaufpromenade 9 (neben der Kläranlage) statt. Zur Anmeldung werden die Impfpässe benötigt.

Angeboten werden Kurse für Welpen, Junghunde und Begleithunde (1-3) sowie Einzelbetreuung nach Vereinbarung. Außerdem neu bei uns ab Ende Juli:



Rally Obedience (ROB) : Spaß und Kommunikation stehen hier im Vordergrund. Geeignet für jeden Hund jeder Altersklasse, Rasse sowie Größe. Es gibt abwechslungsreiche Aufgaben für Hund und Hundehalter, wo immer bestätigt werden darf. Spaß am arbeiten sowie die gemeinsame Beschäftigung stehen hierbei im Vordergrund. Im Gegensatz zu den normalen Prüfungen werden die Prüfungen im ROB immer unterschiedlich gestaltet.



Alltagstauglichkeit : In kleinen Gruppen bei max. 4 Teilnehmern erlernen Hund und Halter das 1x1 in der Öffentlichkeit. Dazu zählen das Tragen eines Maulkorbs, locker an der Leine zu gehen, in Gruppen spazieren zu gehen, das Benehmen in der Stadt, einem Kaffeehaus, Begegnungen mit Radfahrern, Joggern, anderen Hunden,...etc. Der Kurs besteht aus 7-10 Einheiten.



Kurs für den Hundeführschein wird ganzjährig angeboten! 😊🐕

Infos unter www.hundeschule-wieselburg.at oder 0676/4691000