Wang

Am Samstag den 25. Juni fand in der Wanger Veranstaltungshalle das Viertelfinalspiel der Staatsliga statt. Gegner war die Steirische Mannschaft ESV Fresing. Für die Wang spielte Christian Hobl, Jakob und Patrick Solböck sowie Markus und Wolfgang Karl. Fresing spielte von Beginn sehr stark und konnte das erste Spiel für sich entscheiden. Nach anfänglichen Schwächen fanden die Wanger im besser in das Spiel und schafften gleich den Ausgleich. nach der Pause dominierten die Wanger immer mehr das Spiel und konnten die beiden nächsten Spiele für sich entscheiden. Damit war vor den 120 begeisterten Zuschauern mit dem 6-2 der Sieg und damit verbundene Aufstieg in das Final 4 fixiert. Der ESV Union Ladler Wang bedankt nochmals bei den vielen Sponsoren und Zuschauer sowie den vielen Helfern bei den Heimspielen dieser Saison. Jetzt geht es in zwei Wochen zum Final4 nach Oberwart.