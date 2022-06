Der Gesangsverein Harmonie Wieselburg gestaltete am Sonntag, 26. Juni, den festlichen Teil des Bezirksfestes in Scheibbs mit vier Liedern mit, darunter die Uraufführung der "Wieselburger Chronik", eines heiteren Liedes über die Geschichte des Wieselburger Biers.

TEXT DER "WIESELBURGER CHRONIK"

Es geht die wundervolle Sage,

dass schon in alten Zeiten hier

in Wieselburg ein Brauhof stand.

Man schließt auf römische Gelage

aus einem Becher, den man fand,

auf dem ein Spruch geschrieben stand:

"Nehmt zum Geschenk den Becher hier

als Dank für euer gutes Bier!“

Auch in den wilden Türkenzeiten

hat sich der Brauer Fleiß gelohnt.

Schon drohte schreckliche Gefahr

dem kleinen Markt, von allen Seiten

sprengte heran die wilde Schar,

da rief der Oberjanitschar:

"Für dieses Bier, beim halben Mond,

sei dieser kleine Ort verschont!“

Und nicht zuletzt in unsren Tagen,

und das, gottlob, erleben wir,

regt sich die Stadt mit Emsigkeit.

Da werden Zelte aufgeschlagen,

da paart sich Fleiß mit Fröhlichkeit

alljährlich in der Volksfestzeit.

So endet denn, erdacht von mir,

die Wieselburger Chronik hier!