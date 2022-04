Wang

Der Staatsligaauftakt wäre mal geglückt. Am Samstag den 9. April Empfing der ESV-Union Ladler Wang die SU ESV Seiwald Edla. Über 100 Zuschauer waren zum Auftaktspiel der Wanger gekommen. Ehrengäste wie Bgm. Franz Sonnleitner oder Pfarrer Hans Lagler sowie viele Sponsorenvertreter Liesen sich das Spiel auch nicht entgehen. Wang startete fulminant in die Partie. In den ersten 3 Spielen passierte legendlich ein Fehler. Somit war mit dem 6-0 zugleich auch der Heimsieg fixiert. Wie gut Edla an diesen Tag wirklich spielte, zeigte sich in den anschließenden 2 Spielen die sie gewinnen konnten und noch auf 4-6 verkürzen konnten. Bei den Wanger war etwas die Luft nach dem 6-0 draußen. Spieler des Tages war bei Wan Jakob Solböck und bei Edla Andreas Kaufmann. Der ESV Union Ladler Wang bedankt sich nochmals bei dem vielen Zuschauer, Helfern und Sponsoren. Das nächste Spiel steigt am 30. April in Rottendorf