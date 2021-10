Der ESV Union Ladler Wang krönt eine höchst erfolgreiche Saison mit dem Champions League Titel.



WANG. Unglaublich, was das Corona-Jahr 2021 für die Stocksportler des ESV Union Ladler Wang brachte.

Zunächst hat man nach der Rückkehr von Patrick Solböck zum ersten Mal den Klassenerhalt geschafft.

Champions League Sieger: Die erfolgreichen Stockschützen des ESV Union Wang setzten sich im Finale gegen den ESV Voitsberg durch.

Foto: ESV Union Wang

hochgeladen von Roland Mayr

Vize-Staatsmeistertitel in Wang



Darauf folgte das Erreichen des Staatsliga Final Four. Dann die Organisation des Final Four in Wang mit dem Erreichen des Vize-Staatsmeistertitels.

Champions League Sieger: Die erfolgreichen Stockschützen des ESV Union Wang setzten sich im Finale gegen den ESV Voitsberg durch.

Foto: ESV Union Wang

hochgeladen von Roland Mayr

Champions League Titel in Passau



Erstmals erfolgte die Teilnahme bei der Champions League.

Seit September verstärkt Christian Hobl das junge Team.

Und jetzt gab es als Krönung den Champions League Titel in Passau. Im Finale konnte man sich gegen den ESV Voitsberg mit 5:1 durchsetzen.

Weitere Infos auf esv-wang.sportunion.at