Veranstaltungshalle Wang

ESV Union Wang 1 empfängt am Sonntag den 6. September in der 3. Runde des NÖ Cup SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 2. Spielbeginn ist 16:00

Zuschauer sind herzlich willkommen, unter Einhaltung der Covid 19 Richtlinien. Im Anschluss findet gleich in der Veranstaltungshalle Wang und live auf Facebook die Auslosung des Achtelfinale statt.