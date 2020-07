Wang/NÖ

18 Solospieler aus NÖ, OÖ, ST und Bayern trafen sich am Sonntag den 26. Juli in Wang zu einem Trainingsturnier. Alle Spieler boten teilweise Stocksport vom aller feinsten. Als einziger blieb Patrick Solböck an diesen Tag ungeschlagen und das mit einer mehr als überragenden Leistung, feierte er einen Heimsieg. Platz 2 ging an Rene Schlacher (ST) vor Rene Wartecker (OÖ). Die weiteren ESV Wang Spieler Markus Karl und Andreas Haselgrübler landeten in der Vorrunde Gruppe auf den Plätzen 4 und 5.