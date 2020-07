Die Wanger Veranstaltungshalle war am Samstag den 18. Juli 2020 Schauplatz des großen Jubiläums Fest der Wanger Stocksportler. Dabei konnte Obmann Stefan Solböck viele Ehrengäste begrüßen. An der Spitze den Landtags Abgeordneten Anton Erber. Weiters von der Marktgemeinde Wang Bgm. Franz Sonnleitner sowie den Geschäftsführenden Gemeinderat Wolfgang Scholler. Der Präsident der SPORTUNION Wang Erich Kogler war ebenso Anwesend wie der Präsident des Niederösterreichischen Eistocksportverband Alfred Weichinger Jun. sowie der Bezirksobmann Helmut Hann und SPORTUNION NÖ Präsident Raimund Hager mit seinen Bezirksgruppenobmann Gerhard Glinz. Sowie alle Ehrenmitglieder und Vorstandsmitglieder aller Zweigvereine bzw. waren auch fast alle aktive Mitglieder des ESV anwesend. Eröffnet wurde der Festakt mit einer Gedenkminute bereits Verstorbene Ehrenvolle Mitglieder bzw. Funktionäre. Anschließend gab es einen Power Point Rückblick der letzten 45 Jahre. Neben den Ansprachen einiger Ehrengäste, die den Stellenwert des ESV Union Wang in der Stocksportwelt nochmals überaus positiv heraushoben haben, waren die Ehrungen einiger Langzeitmitglieder sowie die sportlichen Erfolge des abgelaufenen Sportjahres ein Höhepunkt. Ein weiterer Höhepunkt war dann auch der Offizielle Empfang vom frisch gebackenen Weltmeister Patrick Solböck, sowie des 3 fachen Jugend U19 Vize Euromeisters Jakob Solböck. Sie erhielten nach der Dankesrede von Union Wang Präsident Erich Kogler, Ehrengaben von Labg. Anton Erber, der Marktgemeinde Wang, Union Wang, SPORTUNION NÖ und Hauptsponsor Raika Mostviertel Mitte. Die Feierlichkeiten klangen mit einem Buffet im gemütlichen Rahmen aus.