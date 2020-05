Bettina Brandhofer hat ihrem Frisörsalon in Purgstall neu eröffnet.



PURGSTALL. Trend-Frisörin Bettina Brandhofer ist vor Kurzem umgezogen und bringt jetzt die Köpfe der Purgstaller in ihrem neu eröffneten Salon in der Heinrich-Schläger-Straße "in Form".

Weitere Infos gibt's auf Facebook.

