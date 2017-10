Kabarett-Wochenende in Scheibbs hat wieder Saison

Scheibbs : Kulturportal |

SCHEIBBS. Am Freitag, 6. Oktober und Samstag, 7. Oktober – jeweils um 19.30 Uhr – findet im kultur.portal in der Hauptstraße 4 in Scheibbs das schon traditionelle Kabarett-Wochenende statt. Dieses Mal mit von der Partie sind die Kabarettisten Markus Hauptmann und sein Spielpartner Martin Mader in ihrem neuen Programm "#Kidz" (am Freitag) sowie der legendäre I Stangl mit seinem neuen (und dieses Mal letzten) Comedy-Programm "Habe fertig" (Samstag).