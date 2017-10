Die Wohngruppe am Bauernhof

04.10.2017, 20:22 Uhr

. In der Wohngruppe Gumprechtsfelden, einer Außenwohngruppe des NÖ Sozialpädagogischen Betreuungszentrum Schauboden (SBZ), leben acht Jugendliche zusammen mit Hühnern, afrikanischen Riesenachatschnecken und Katzen. Die jungen Menschen profitieren hier täglich von den Tieren und umgekehrt. Sozialpädagoginnen mit Zusatzqualifikationen "Tiergestützte Intervention und tiergestützte Fördermaßnahmen" bieten regelmäßige Tierstunden an, in denen die Jugendlichen ziel- und ressourcenorientiert im kognitiven, psychischen, emotionalen und sozialen Bereich gefördert werden.