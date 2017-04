Scheibbser Chor singt vor dem Trinken

28.04.2017, 13:06 Uhr

Der Chor "Agua Voigas" feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einem Konzert in der Kulturschmiede Gresten.

BEZIRK SCHEIBBS. Der Chor "Agua Voigas", mit Mitgliedern aus dem gesamten Bezirk Scheibbs, ist viel mehr als einfach nur ein Gesangsverein: Es handelt sich hier vielmehr um einen 19-köpfigen Freundeskreis, der gemeinsam durch "dick und dünn" geht. Heuer feiern die sympathischen Sängerinnen und Sänger ihr zehntes Jubiläum, das sie in Gresten gemeinsam mit ihren Fans in der Kulturschmiede zelebrieren.

"Bevor wir trinken, singen wir"



"Agua Voigas" feiert Jubiläum



"Wir treffen die meisten Töne und haben am Dienstag am Abend nicht Besseres zu tun als zu proben, weshalb wir vor zehn Jahren den Chor 'Agua Voigas' ins Leben gerufen haben. Wir sind alle gute Freunde und bevor wir gemeinsam etwas trinken gehen, singen wir eben", erzählt Veronika Mauler aus Gresten mit einem breiten Grinsen im Gesicht.Jeden Dienstag um 19 Uhr findet die Chorprobe statt, bei der zuerst ein paar Körper- und Atemübungen auf dem Programm stehen, um den stressigen Arbeits- oder Studienalltag abzuschütteln, dann summen sich die 19 Mitglieder des Chors ein und schon geht's mit dem Singen los."Begonnen hat alles vor zehn Jahren, als das Josefstädter Nachbarschaftszentrum in Wien einen Chor gesucht hatte, um die Weihnachtsfeier musikalisch zu begleiten. Doch es sollte nicht bei diesem einen Auftritt bleiben: Vier Jahre später gab's mit drei 'Irish Nights' unsere ersten abendfüllenden Liveauftritte in Gresten, Scheibbs und Steinakirchen", so Agnes Achleitner aus Scheibbs.Seither hat man eine CD aufgenommen und unzählige Konzerte folgten. Am Samstag, 13. Mai gibt's in der Kulturschmiede Gresten um 20 Uhr das Beste aus zehn Jahren "Agua Voigas" zu hören.Weitere Infos gibt's auf Facebook