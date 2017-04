27.04.2017, 04:35 Uhr

SPÖ Bezirkskonferenz ganz in Zeichen von Plan A

Ganz im Zeichen von Plan A fand am Donnerstag 20. April die Bezirkskonferenz der SPÖ im Haus der Begegnung in Gaming statt. Mit 99,2 % wurde Bgm. Landtagsabgeordnete Renate Gruber erneut zur Bezirksvorsitzenden gewählt. Mit 98,5% erhielt sie auch das Vertrauen für die Landesliste. Dr.Alfred Rammelmayr wurde mit 99,2% das Vertrauen für die Nationalratsliste geschenkt.

Landesrat Maurice Androsch würdigte in seinen Referat die gute Zusammenarbeit mit der SPÖ Bezirksorganisation Scheibbs. Ausserdem gebe es in Niederösterreich viel zu tun, besonders die Arbeitslosigkeit ist und bleibt ein Problem, hier will man entsprechende Anträge einbringen und hofft auf konstruktive Zusammenarbeit mit der ÖVP.

