Streed-Events im Töpperschloss Neubruck geht nun "neue Wege"

18.04.2017, 16:11 Uhr

STREED spezialisiert sich künftig vermehrt auf Events und Caterings: Weitere größere Events bereits fixiert

Events und Feiern im "Fokus"



NEUBRUCK/YBBSITZ. Nach einem äußerst gelungenen Einstieg in die Wiener Ballszene und diversen Großevents soll der Fokus in Zukunft geschärft und die Produktpalette neu aufgestellt werden. Die Gastwirtschaft im Schloss Neubruck übergab STREED vor Kurzem nach genau einem Jahr zurück an die Eigentümerin – die Neubruck Immobilien GmbH. Diese wird nahtlos weitergeführt.Als Grund nennen die drei Unternehmer der STREED Event und Gastronomie GmbH aus Ybbsitz, die klare strategische Fokussierung auf Events, Firmenfeiern, Caterings und Hochzeiten."Wir verfolgen seit unserer Firmengründung das klare Ziel, Events und Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. Der Gastbetrieb entstand durch die Kombination mit der Eventhalle der Alten Papierfabrik", so die drei Unternehmer. Nun soll eben diese Strategie ohne Gastwirtschaft intensiviert und ausgebaut werden.

Hochzeiten im Töpperschloss



Großevents und Caterings



Für die Vermarktung und die vollinhaltliche Abwicklung von Hochzeiten am Areal in Neubruck wird weiterhin STREED verantwortlich sein. Hierfür wird sich STREED tageweise in die Räumlichkeiten des Schlosses einmieten. "Mit dem neuen Hotel in Wieselburg und den geplanten Apartments im Schloss Neubruck sehen wir großes Potential das Areal als Hochzeitsstandort weiter zu etablieren", so Geschäftsführer Sebastian Reingruber. Immerhin sind für heuer beinahe alle verfügbaren Hochzeitstermine ausgebucht, was für die tolle Entwicklung des Areals und den Schulterschluss von STREED und der Neubruck Immobilien GmbH spricht.Zusätzlich arbeitet STREED mit unterschiedlichsten Partnern zusammen, um Großevents oder Caterings für ein paar Tausend Gäste erfolgreich abwickeln zu können."Der großartige Erfolg beim niederösterreichischen Bauernbundball in Wien hat uns gezeigt, dass wir uns nicht verstecken müssen und wir mit den ganz großen Anbietern in Wien mithalten können. Wir freuen uns, dass wir für 2018 bereits einen Vorvertrag mit dem Bauernbund unterzeichnen konnten", so Reingruber weiter.Ebenso wurde erst vor Kurzem das neueste genussvolle Angebot aus der Taufe gehoben. Die Brötchenschmiede bietet kreative und geschmackvolle Brötchen, die via Webshop ganz einfach bestellt und dann auch ins Büro oder nach Hause geliefert werden. STREED setzt eben auf innovative neue Wege in der Systemgastronomie.