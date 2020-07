von Sude Solak (Ferialpraktikantin beim AWS)

Auch unsere Behälter brauchen eine Abwechslung und zwar eine kurze Dusche. Diese harte Aufgabe erledigen unsere zwei Helden mit einem Hochdruckreiniger. Unsere zwei Mitarbeiter reinigen einmal pro Jahr unsere 303 Altglasbehälter, die sich aufgeteilt in 15 Gemeinden bei 217 Altstoffsammelinseln befinden. Zuerst werden die Aufkleber vom Behälter entfernt. Anschließend kommt der Hochdruckreiniger ins Spiel. Dieser wird aufgemacht, der Schlauch wird rausgezogen, das Gerät eingeschaltet und so beginnt der richtige Spaß. Die schmutzigen Container werden zu wunderschönen Glasbehälter. Nach dem sorgfältigen Putzen werden neue Aufkleber aufgepickt. Der Hochdruckreiniger hat ein Fassungsvermögen von 500l, somit können circa 4 bis 5 Altglasbehälter gereinigt werden. Dieser muss danach wieder neu aufgefüllt werden. Die Bewohner sollten Spaß an dem Wegwerfen von Glasverpackungen haben und ein schöner und strahlender Behälter macht es umso besser. Unsere Helden und Altglasbehälter sind für uns von größter Bedeutung. Sie spielen eine große Rolle!