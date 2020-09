Perspektive (von lateinisch perspicere ‚hindurchsehen, hindurchblicken‘) bezeichnet die räumlichen, insbesondere linearen Verhältnisse von Objekten im Raum: das Abstandsverhältnis von Objekten im Raum in Bezug auf den Standort des Betrachters. Damit ist die Perspektive stets an den Ort des Betrachters gebunden und kann nur durch Veränderung der Orte der Objekte und des Betrachters im Raum verändert werden.

Diese Feststellung ist dahingehend wichtig, dass eine andere Perspektive nicht durch bloße Veränderung des Betrachtungsausschnitts ohne Ortswechsel (z. B. durch Verwendung eines Zoom-Objektivs in der Fotografie) herbeigeführt werden kann.

Die perspektivische Darstellung fasst die Möglichkeiten zusammen, dreidimensionale Objekte auf einer zweidimensionalen Fläche so abzubilden, dass dennoch ein räumlicher Eindruck entsteht. (Qelle Wikki).

Hier liegt für mich in der Fotografie die besondere Bedeutung für den Bildaufbau.

Man kann durch den Bildaufbau, ganz wesentlich auf die Wirkung eines Bildes Einfluss nehmen.

Ob ein Bild "Schön" ist, werden viele Betrachter ganz unterschiedlich beurteilen, die Einen werden sagen es spricht mich an, oder Andere nein für mich hat das Bild keine Aussage.

Mit diesen Gedanken zu Fotografie unseres gemeinsamen Hobby, wünsche ich euch eine schöne neue Woche, liebe Grüße Kurt