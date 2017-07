Brutaler Räuber und Tresorknacker am Flughafen festgenommen

18.07.2017, 15:09 Uhr

Für seine Einbruchstouren reiste der Mann per Flugzeug an, nahm sich einen Mietwagen für seine Einbruchstouren und flog dann mit der Beute zurück nach Georgien.Durch die Verwendung gefälschter Ausweipapiere, war es dem Kriminellen gelungen jahrelang unbehelligt quer durch Europa zu jetten.In Deutschland, wo er vorübergehend inhaftiert worden war flogen einige seiner falschen Identitäten auf. Auch konnten ihm die Ermittler mithilfe des sichergestellten DNA Materials die in Österreich begangenen Straftaten eindeutig nachweisen. Die zwischenzeitlich internationale Fahndung wurde nach und nach um die bekanntgewordenen Namen erweitert. Das führte letztendlich zur Festnahme bei seiner Einreise am Flughafen Wien-Schwechat.