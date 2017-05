Kinderstadt Fischamend: Zügiger Zubau für die Kleinen

03.05.2017, 16:05 Uhr

Riesiger Garten für die Kinder

Damit dieser hohe Standard auch in Zukunft gewährleistet ist, errichtet die Stadtgemeinde den zweigruppigen Zubau mit neuem Bewegungsraum zum bestehenden Kindergarten I in der Enzersdorfer Straße 29. Für die Planung zuständig ist Architekt Alfred Waller, als bauausführendes Unternehmen fungiert die Fima "Neumayer". Der derzeit viergruppige Kindergarten befindet sich in zentraler Lage und in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Ein riesiger Garten mit ausreichend Bewegungsfreiraum steht den Kids zur Verfügung. Ram: "Das Projekt Kindergartenzubau beweist wieder einmal, dass Fischamend getreu ihrem Motto ,Kinderstadt Fischamend´ gezielt in unsere Kinderbetreuungseinrichtungen und damit in die Zukunft unserer Kinder investiert.