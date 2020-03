Bei der Generalversammlung 2020 holte sich Obmann Johann Kasehs neue Mitglieder in den Vorstand des Mariazeller Prozessionsvereins in Simmering.

"Es ist eine nötige Verjüngung im Vorstand des Mariazellervereins in Simmering gekommen und ich freue mich sehr darüber", sagte Obmann Johann Kasehs, der am Sonntag, 8. März 2020, bei der Generalversammlung in seiner Funktion für die kommenden drei Jahre bestätigt wurde.

Die weiteren Mitglieder des Vorstandes sind Doris Radlmair als Obmannstellvertreterin, die beiden Kassiere Josef und Mario Ponecz sowie die nach den Statuten zu wählende Sekretärin, Christine Kavallar und Roman Temper ihr Stellvertreter. "Vielen Dank für das Vertrauen in den Vorstand, wir werden uns nach Kräften bemühen, die Grundsätze des Vereins weiter zu tragen und vor allem im Glauben weiter zu leben", so der Obmann nach vollzogener Wahl.

Ehepaar Schlosser zu Ehrenmitgliedern ernannt

Diese Generalversammlung beschloss auf Antrag des Obmannes die zwei scheidenden Mitglieder des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Franz Schlosser, der seit 54 Jahren unermüdlich für den Verein tätig war und seine Frau Helga, die 38 Jahre die Position der Sekretärin inne hatte, mussten sich aus Krankheitsgründen zurückziehen, "werden aber mit ihrem Wissen und ihrem Rat weiter für den Verein tätig sein", sagte Kasehs in seiner Laudatio.

Ein Jahr in Kenia - mit Unterstützung des Vereins

Im Rahmen der Generalversammlung berichtete Jakob Stickler, der ein Jahr lang als Volontär in Nairobi in Kenia bei einem Don Bosco Straßenkinder-Projekt mitgearbeitet und sein Freiwilliges Soziales Jahr in Afrika verbracht hat, von seinen Erfahrungen. Dabei bedankte er sich bei den Mitgliedern des Mariazeller Prozessionsvereines, die durch die Spenden, die ihm überwiesen wurden, ermöglichten, "dass ich Schul- und Bastelmaterial für die Kinder kaufen konnte und auch eine neue Soundanlage für die Sommercamps konnte so angeschafft werden", so Jakob Stickler, der die etwa 120 Mitglieder des Vereins mit seinem Bericht in seinen Bann zog.