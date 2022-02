GÜNSELSDORF. (Bericht und Foto: FF Günselsdorf)

Zu einem technischen Einsatz wurden wir am Dienstag, den 01. Februar 2022 um 15:28 Uhr in die Rennbahngasse gerufen.

Aufgrund des böigen Windes drohte ein Gartenzaun umzustürzen. Mit Bindeleinen wurden die Zaunpfosten an die naheliegende Bäume gebunden.

Um 16:00 Uhr konnte wieder ins Feuerwehrhaus eingerückt werden.