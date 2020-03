Seit 10 Jahren findet, mittlerweile jeden ersten Samstag im Monat, das Frauenfrühstück der SPÖ- Frauen Enzesfeld- Lindabrunn statt. Es wird getratscht, viel gescherzt und noch mehr gelacht. Einfach ein guter Start in das Wochenende, mit Freunden und Bekannten.

Von lustigen Frauen und schüchternen Männern

Wie Gabriele Hinterecker, Organisatorin des Frauenfrühstücks der SPÖ- Frauen Enzesfeld- Lindabrunn, berichtet fand im Jänner vor 10 Jahren das Frauenfrühstück das erste mal statt. Anfangs eine reine Frauenrunde, die Männer waren ein wenig schüchtern. Aber als die Männer merkten hier gibt es eine riesen Gaudi, trauten sie sich auch herein und mittlerweile ist männlicher Besuch ganz normal geworden.

So wird, mit den Männern gemeinsam, über alles mögliche diskutiert, getratscht, besprochen aber auch die eine oder andere Hilfsaktion für bedürftige Menschen im Ort beschlossen.

Im Mittelpunkt steht jedoch die Unterhaltung bei einem guten Frühstück. Für Karin Widermann, Markus Pechhacker und Anika Widermann bereits ein Pflichttermin, das gemeinsame Frühstück im Volksheim Enzesfeld- Lindabrunn.

Unter dem Motto, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft sowie anlässlich des internationalen Frauentages überreichten Karin Scheele und Gabriele Hinterecker den Gästen rote Rosen, die wie Erika Garaus feststellte, wunderbar duften.

Für Monika Gruber, und Friederike Hödl eine gute Gelegenheit mal mit einer Landtagsabgeordneten über Alltagsprobleme zu diskutieren und sich auszutauschen.

Sigrid Killer und Marcel Stech unterhielten sich bei Orangensaft, Kaffee, frischem Brot und Gebäck blendend und meinten "So beginnt ein gutes Wochenende". Und für Brigitte Beck kann es nie genug Kaffee geben, das der nicht ausgeht dafür ist gesorgt, wird die Kaffeekanne doch laufend aufgefüllt.