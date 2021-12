Das "Seerose"-Team hatte eine besondere Überraschung für Tafel-Klienten.

BEZIRK VÖLKERMARKT. Grundnahrungsmittel, Zutaten für ein echtes Kärntner Weihnachtsessen (u.a. Selcher) und auch ein paar feine Schmankerln – mit diesen Zutaten waren 75 Weihnachtspakete gepackt, die Horst Jernej vom Restaurant "Seerose" am Klopeiner See an die "Tafel" des Roten Kreuzes Völkermarkt übergeben konnte. "Jeder Karton ist mit den gleichen Waren bestückt und hat einen Wert von mindestens 100 Euro", freut sich Jernej.

Spendenaktion gestartet

Die "Seerose" hatte eine weihnachtliche Spendenaktion durchgeführt: Das Restaurant stellte 1.000 Euro zum Start zur Verfügung, Gäste waren aufgerufen, sich mit einer Spende ab 25 Euro zu beteiligen. Zum Ziel gesetzt hatte man sich, 75 regionale Weihnachtskörbe je 40 Euro spenden zu können. "Aus 40 Euro sind 100 geworden", ist Jernej stolz. "Damit können wir 75 Familien eine riesen Freude bereiten!" Ideengeber waren Hubert Künstl und Tatjana Puch vom "Seerose"-Team, Küchenchef Christian Podlesnik hat selbst Kekse für die Pakete gebacken. Unterstützt wurde die Aktion von Gästen, regionalen Lieferpartnern und auch der Firma Gojer, die den Transport der vollgepackten Weihnachtspakete zur Tafel-Ausgabestelle im Industriepark Völkermarkt sponserte. "Tafel"-Leiterin Hildegard Kraßnik nahm die Pakete in Empfang und bedankte sich im Namen der Klienten für diese besondere Weihnachtsüberraschung.