Gemeindefeuerwehrkommandant Stefan Brodnig über Arbeit, Ausrüstung und Ausbildung der drei in der Gemeinde Diex aktiven Freiwilligen Feuerwehren.

GEMEINDE DIEX. In der Gemeinde Diex sind drei Freiwillige Feuerwehren für die Sicherheit im Einsatz: die FF Diex mit 79 Mitgliedern (drei Frauen), die FF Haimburgerberg-Grossenegg mit 42 Mitgliedern (fünf Frauen) und die FF Grafenbach mit 39 Mitgliedern (5 Frauen). "Die FF Diex hat etwa 55 bis 65 Einsätze pro Jahr, sie verrichtet auch den Kommunaldienst für die Gemeinde mit, zum Beispiel Wasserlieferungen und Straßenreinigung. Grafenbach und Haimburgerberg haben beide etwa jeweils 15 Einsätze", weiß Abschnittsbrandinspektor Stefan Brodnig. "Bei großen Einsätzen rücken alle zusammen aus."

Ausrüstung

Seit 2009 ist Brodnig Kommandant der Feuerwehr Haimburgerberg, seit 2015 Gemeindefeuerwehrkommandant in Diex und seit 2021 auch Abschnittsfeuerwehrkommandant des Abschnittes Völkermarkt-Wallersberg, zu dem insgesamt 20 Freiwillige Feuerwehren gehören. Die zehn Feuerwehren in der Stadtgemeinde Völkermarkt, fünf in der Marktgemeinde Griffen, zwei in der Gemeinde Ruden und die drei in der Gemeinde Diex. "90 Prozent der Einsätze in unserer Gemeinde sind technische Einsätze", sagt Brodnig. Alle drei Feuerwehren sind mit einem Kleinlöschfahrzeug (KLF) ausgerüstet. Zusätzlich hat Diex einen 3.000 Liter Tankwagen und hydraulisches Rettungsgerät (Bergeschere), Grafenbach eine Seilwinde und Haimburgerberg mehr Waldbrand-Gerätschaften.

Aus- und Weiterbildung

Eine Herausforderung für die Feuerwehrleute in der Gemeinde bei Brandeinsätzen ist die Wasserversorgung: "Es gibt kein Hydrantennetz, nur die Bäche. Die meisten Höfe sind abgelegen, die Zufahrtsstraßen schmal und davor gibt es wenig Platz für mehrere Einsatzfahrzeuge", erklärt Brodnig. Hierfür gibt es erarbeitete Pläne, die mit den Feuerwehren der Umgebung abgestimmt sind und es wird auch entsprechend geübt. Worauf der Gemeindefeuerwehrkommandant stolz ist: "Wir haben einen sehr hohen Ausbildungsstand in der Gemeinde. Die Kameraden sind sehr motiviert, absolvieren viele Schulungen und Aus- und Fortbildungen."

Menschen helfen

Wie Stefan Brodnig selbst zur Feuerwehr kam: "Ich bin da eigentlich hineingewachsen, auch durch die Nachbarschaft", lacht er. "Und das Rüsthaus Haimburgerberg war auch immer ein Treffpunkt." Ihm ist es ein Anliegen, Menschen helfen zu können. "Durch die Einsätze sieht man ja auch, wie wichtig es ist, dass es speziell ausgebildete Leute gibt, um Hilfe leisten zu können."