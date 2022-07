Zwischen den Orten Neuhaus und Lavamünd befindet sich auf einem etwas höherliegenden Plateau, nahe der Grenze zu unserem Nachbarland Slowenien, der malerische Ort „Bach“!

67 Einwohner zählt die Gemeinschaft, die immer füreinander da sind.

Ein Besuch dorthin, in das südliche Kärnten mit der schönen Aussicht auf die Soboth, die Koralm und die umliegenden, fruchtbaren Felder – eröffnet einem, ein besonderes Lebensgefühl.

In Bach 15,

bei Johanna und Ambros Jeuschnigger wurde es zum Sinnbild ihrer Lebenserfahrung. Außergewöhnliches, sehr Bedeutendes - haben sie für sich und die vielen Besucher, die zu ihnen kommen geschaffen – die Patekmühle!

Unter dem Titel „Erleben sie eine Reise in die Vergangenheit“ – haben sie die Mühle, die 1853 erbaut und 1992 revitalisiert – wieder zum Leben erweckt.

Die Familie Jeuschnigger hat Sinn für geschichtlich wertvolle Gegenstände.

Damit hat sich ergeben, dass die Patekmühle, 1996 zu einem Bauernmuseum umgestaltet wurde. Mit Fundstücken aus Jahrhundert zurückliegender Zeit, die für damals erfinderischen Gegenstände und Werkzeuge, die die schwere Arbeit erleichtern sollten – sie bleiben Ausstellungsstücke, eines mühevollen Lebens.

Ambros Jeuschnigger öffnet für seine Besucher die Mühle – das Bauernmuseum und seine Erzählungen darüber sind so informativ – jedes handwerkliche Unikat wird erklärt, den praktischen Nutzen folgend, versteht jeder – wie wertvoll seinerzeitige Zeugnisse sind.

Ein dementsprechend großes Mühlenrad an der Außenseite der Mühle, wird durch eine wasserzuleitende Rinne angetrieben und zeigt so, die Funktion des Mühlenantriebes.

Erde – Wasser – Feuer – Luft - ist gleich Leben

Eine Wohlfühloase befindet sich rund um die Patekmühle, auf einer weißen Wand sind die Elemente des Lebens in Farbe dargestellt und Texttafeln sollen zum Philosophieren übers Dasein erinnern.

Bei der Führung wird auf die Texte näher eingegangen!

Einen Gesundheitskneipplehrpark nennt Johanna und Ambros Jeuschnigger diesen Platz und wer seinen begeisterten Erklärungen folgt, dem ist die Freude für diesen Besuch anzusehen.

Das sprudelnde kühle Bergbachwasser im Kneippbecken und in der Zulaufrinne, laden ein - sich aktiv zu beteiligen.

Wenn jemand noch mehr erleben möchte,

der kann auch rund um Bach erlebnisreiche Wanderungen unternehmen!

Von Bach hinunter zur Drau und weiter nach Lavamünd – oder über Feldwege am Schloss Leifling vorbei - bis zur nicht mehr besetzten Grenzstelle Leifling (Libeliče) und dort das interessante Schulmuseum besuchen.

Auch das Liaunig Museum ist in der Nähe!

Doch eines ist gewiss und es lohnt sich allemal, eine Rückkehr zur Patekmühle, dem Bauernmuseum - mit historischen Geräten aus der Landwirtschaft - zu Johanna und Ambros Jeuschnigger – denn dort erlebt man für eine freiwillige Spende eine Führung und wird auch noch durch eine aktive Umgebung verwöhnt.

Bericht: Klaus Hofer

Foto: Ambros Jeuschnigger, Grethi Saliternig, Jakob Slamanig, Klaus Hofer