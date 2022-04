Nur kurz währte die Freude von Bürgermeister Wolfgang Stefitz und Umweltreferent Matthias Burtscher über den trockenen Start in den von der Marktgemeinde Eberndorf erstmals und gemeindeweit am Palmsamstag organisierten „Tag der Sauberkeit“. Leider haben sich im weiteren Tagesverlauf die Schlechtwetter-Prognosen bewahrheitet. Das tat dem Engagement der in Anbetracht der Witterung doch beträchtlichen Anzahl der Teilnehmer jedoch keinen Abbruch.

Mit Unterstützung des Gemeindebauhofes und der vier Ortsfeuerwehren wurden die Gemeindestraßen und angrenzenden Wald- und Wiesenflächen vom dort achtlos weggeworfenen Müll, angefangen von Petflaschen über Zigarettenstummel bis hin zu benutzten Windeln, befreit und so wieder für eine saubere Umwelt und ein sauberes Ortsbild gesorgt.

Wieder zu den Feuerwehr-Rüsthäusern Kühnsdorf, Eberndorf, Gablern und Edling zurückgekehrt, erwartete dort die eifrigen Müllsammler ein von der Gemeinde bereitgestellter Imbiss. Auch für Durstlöscher war vorgesorgt.