Eine „feurige“ Nacht in Kühnsdorf

KÜHNSDORF. Bereits zum 15. Mal findet heuer die "Fire Night" veranstaltet von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Kühnsdorf um Kommandant Michael Kodal statt. Heiß hergehen wird es am Samstag, dem 3. Februar in der Disco Cabana in Kühnsdorf bei der "Fire Night". Bei der Party, die offiziell um 20 Uhr beginnt, wird die Band "Petzenbluat" für tolle Livemusik und Stimmung sorgen. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Fertigstellung des Rüsthauszubaus und dem Ankauf von neuen Jacken für die Feuerwehrjugend zu gute. Bei freiem Eintritt können Partylustige gemeinsam mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bis in die frühen Morgenstunden feiern. Auf zahlreiche Besucher freut sich die Kameradschaft der Feuerwehr Kühnsdorf.