Zieh den Tanzschuh an! lautet das Motto beim diesjährigen Feuerwehrball der FF Stein im Jauntal

ST. KANZIAN. Spätestens, wenn die Musiker der Gruppe "Die jungen Mölltaler", ihre ersten Lieder anstimmen, ist beste Stimmung beim Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr Stein im Jauntal garantiert. "Zieh den Tanzschuh an!", lautet das Motto beim diesjährigen Feuerwehrball im Kulturhaus K3 in St. Kanzian. Die Ballnacht der Florianis beginnt am Samstag, dem 27. Jänner, um 20 Uhr. Die Disco im Obergeschoß rundet das musikalische Angebot des Abends ab. Einen Höhepunkt des Abends wird die Mitternachtseinlage sein. Auf die Besucher wartet auch heuer wieder ein großer Glückshafen mit tollen Wert- und Sachpreisen. Der Reinerlös dient dem Ankauf von Schutzausrüstung. Eine Eintrittskarte für den Feuerwehrball am Samstag kostet im Vorverkauf 5 Euro, an der Abendkasse 7 Euro. Die Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr Stein im Jauntal freut sich auf zahlreiche Besucher.