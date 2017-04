Landesjugendsingen: Schüler singen um die Wette

26.04.2017, 12:05 Uhr

Vorentscheidung in jedem Bundesland

Bevor das Bundesjugendsingen von 23. bis 26. Juni in Graz stattfindet, gibt es in jedem Bundesland ein Landesjugendsingen, das als Wertungssingen durchgeführt wird. Dieses findet von 15. bis 17. Mai im Konzerthaus in Klagenfurt statt. Daran teilnehmen können schulische und außerschulische Kinder- und Jugendchöre.

Sechs Teilnehmer aus Völkermarkt

Zweimal Danica

Singen im Bezirk

Die Teilnehmer aus dem Bezirk Völkermarkt:

Regionale Singen im Bezirk:

Völkermarkt:

Kühnsdorf:

Aus dem Bezirk Völkermarkt sind insgesamt sechs Chöre dabei (siehe Infobox). Einer davon ist der Chor der Volksschule Griffen unter der Leitung von Natascha Stuck. "Die Kinder sind voll motiviert, endlich öffentlich auftreten zu können", sagt Stuck. Sie meldete den 46 Kinder umfassenden Chor aus Neugier zum Landesjugendsingen an: "Wir erhoffen uns eine gute Kritik, damit die Kinder so motiviert bleiben." Die Vorbereitungen für den Auftritt laufen seit zwei Monaten. Das Programm besteht aus zwei Volksliedern mit deutschem und slowenischem Text und einem Pflichtlied. "Hier haben wir uns für das Lied "Mathilda, die Schnecke" entschieden", verrät Stuck.Ebenso nehmen am Wertungssingen getrennt voneinander der Kinder- und der Jugendchor Danica unter der Leitung von Barbara Mistelbauer-Stern und Miriam Sadnikar teil. Der Jugendchor war bereits 2013 sehr erfolgreich am Start. "Wir wurden nach Kufstein zum Bundesentscheid entsandt", erinnert sich Mistelbauer-Stern. Der Kinderchor ist das erste Mal dabei und hat neben dem Pflichtlied unter anderem ein slowenisches Lied mit Klarinetten- und Gitarrenbegleitung und ein lateinisches Marienlied im Gepäck.Im Vorfeld des Landesjugendsingens gibt es in Kärnten viele Regional-, Talschafts, und Bezirksjugendsingen. Hier gibt es keine Wertung. "Wir wünschen uns, dass hier möglichst viele Schulen teilnehmen und dabei die Freude am Singen und Musizieren im Vordergrund steht", erklärt der Landeskoordinator für Musik, Siegi Hoffmann. Er organisiert gemeinsam mit dem Leiter des Landesjugendreferates Alfred Wrulich, das Singen.• Klassenchor der 4. Klasse der VS Sittersdorf (elf Schüler), Leitung: Kerstin Worku-Zirgoi• Kinderchor Danica (23 Kinder), Leitung: B. Mistelbauer-Stern• Jugendchor Danica (15 Jugendliche), Leitung: B. Mistelbauer-Stern und Miriam Sadnikar• Chor der VS Bleiburg (50 Kinder), Leitung: Traudi Katz-Lipusch• Unterstufenchor der 3 A und 4 A des Alpe-Adria-Gymnasiums (24 Schüler), Leitung: Florian Pirolt• Chor der VS Griffen (46 Kinder), Leitung: Natascha StuckDonnerstag, 27. April, ab 10 Uhr, Neue BurgDonnerstag, 4. Mai, ab 10 Uhr, Veranstaltungssaal