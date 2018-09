Sechs Völkermarkter Wirte machen gemeinsame Sache

19.09.2018, 12:42 Uhr

Das Projekt "Völkermarkter KulinarikWirte laden ein" startet am 5. Oktober.

VÖLKERMARKT. Ab dem 5. Oktober können sich Interessierte auf eine kulinarische Reise bei sechs Wirten in Völkermarkt begeben. Unter dem Titel "Völkermarkter KulinarikWirte laden ein" gibt es in den einzelnen Betrieben bis zum 3. November Herbstkulinarik und zusätzlich das eine oder andere Kunst- und Kulturangebot.Organisiert wird dieses Projekt von sechs Völkermarkter Wirten und dem Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt mit Unterstützung einer Maturaprojektgruppe der Praxis-HAK Völkermarkt, bestehend aus den Schülerinnen Marie Kotschnig, Alexandra und Margarita Schifferl und Julia Schweiger.

Kulinarik-Gewinnspiel

Kunst und Kultur

Zur Sache:

"Wir kommen zusammen, es motiviert und macht Spaß", sagt Wirtin Mali Greiner vom Gasthaus "Zum goldenen Ochsen" über das Projekt. Das Budget von 5.500 Euro, das von der Stadtgemeinde Völkermarkt, Sponsoren und dem Wirtschaftsverein auf die Beine gestellt wurde, wird unter anderem auch für ein Gewinnspiel verwendet. Wer im vorgegebenen Zeitraum einmal bei jedem der sechs Wirte essen war und sich einen Stempel holt, hat die Chance, Kulinarik-Gutscheine zu gewinnen. "Wir wollen, dass die Wirte eine Gemeinschaft haben und keine Konkurrenz", sagen die HAK-Schülerinnen. Sie schreiben gemeinsam ihre Diplomarbeit über dieses Projekt.Bei der Planung des Projektes wurde Rücksicht auf andere Feste im Bezirk genommen. "Vorwiegend werden regionale Produkte verwendet, aus denen aber auch internationale Speisen zubereitet werden", erklärt Obmann Karl Kräuter vom Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt.Bei den sogenannten "Specials", die bei jedem Wirt an verschiedenen Tagen stattfinden, stehen Kunst und Kultur im Mittelpunkt. So gibt es zum Beispiel im GH Karawankenblick von Heinrich Esterl eine Ausstellung von Hermann Dirò. Das Kulturgasthaus "Zum Prinz Johann" von Manuela Fritz bietet an mehreren Tagen "Hutkultur" mit Musik und Theater an. Beim Jagerwirt von Susanna und Herbert Apsner setzt man auf "Kegeln – Essen – Feiern" und im "Goldenen Ochsen" gibt es eine Bienen- und Honigwerkstatt am 5. Oktober.Die Veranstaltung soll außerdem keine Eintagsfliege sein, sondern weitergeführt werden. "Die Herbstkulinarik soll Gäste in die Wirtshäuser ziehen. Wir hoffen, es tut sich etwas, dann sind wir sicher weiter dabei", sagt Stadtrat Andreas Sneditz.Völkermarkter KulinarikWirte laden ein – Kunst. Kultur. Herbstkulinarik.5. Oktober bis 3. November 2018• Altes Brauhaus (Georg Riepl)• Pizzeria Don Carlo (Gertraud und Calogero Calabro)• GH "Zum goldenen Ochsen" (Mali Greiner)• GH Kegelbahnen Jagerwirt (Susanna und Herbert Apsner)• GH Karawankenblick (Heinrich Esterl)• Kulturgasthaus "Zum Prinz Johann" (Manuela Fritz)