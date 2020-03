Flächig, kontrastreich und fokussiert auf die Druckfarben Yellow (gelb), Cyan (blau) und Magenta (purpur) kommen die Kunstwerke von Stefanie Weber ohne Überflüssiges bestens aus.

Entstanden ist die Idee zu den Bildern aus einer empirischen Erhebung, in der die Bewohnerinnen und Bewohner von Währing zu ihrem Bezirk befragt wurden.

(Ehmayer, C., Schwemmer F. (2019). Grün, schön, ruhig und ein bisschen arrogant. Das ist Währing aus Sicht seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Eine empirische Erhebung in Anlehnung an das sozialwissenschaftliche Verfahren „Aktivierende Stadtdiagnose“ (Unveröffentlicht). Psychologischer Beitrag für eine nachhaltige Stadt- und Gemeindeentwicklung. Hamburg disserta Verlag).



Das gesammelte Feedback ist die Übersetzung der Antworten in Farbe und Satzzeichen.

Mitnehmen können die Besucher der Ausstellung auch einige Aussagen der Währinger gedruckt auf Postkarten.

So fühlen sich zum Beispiel 92% der Einwohner in Währing wohl. Einige gaben an, dies sei ein „Familienbezirk“, ein „Baustellenbezirk“ und für manche sogar das „San Francisco von Wien“.

Stefanie Weber studiert Gestaltung an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Zu sehen waren Ihre Arbeiten zuletzt bei „Take – Festival For Independant Fashion and Arts“ in Wien.

Die Ausstellung ist zu sehen vom 04.03.2020 - 28.04.2020

im Amtshaus Währing, im Foyer rechts, Martinstraße 100, 1180 Wien.

Geöffnet Mo - Fr 07:30 - 15:30 Uhr. Do 07:30 - 17:30. Sa, So geschlossen.

U6 Haltestelle Währinger Straße/Volksoper. Tram 40, 41 Haltestelle Martinstraße.

Eintritt frei. Für Rollstuhlfahrer steht ein Treppenlift bereit.