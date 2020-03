Tischtennis Vize-Meister

WIESELBURG. Das Schülerliga-Tischtennis Team der HAK Waidhofen/Ybbs erreichte mit Ferdinand Huber und den Brüdern David und Jakob Kriegl-Eckl den sensationellen zweiten Platz in der Vorrunde in Wieselburg. Blitzschnelle Ballwechsel, fast übermenschliche Reflexe und ein toller Einsatz der Jungs stellten den Aufstieg ins Landesfinale sicher. Schlussendlich sollte man auch dem Gegner Respekt zollen und so musste man sich nur in einer Runde dem BORG Scheibbs geschlagen geben, konnte aber gegen die Gastgeber vom Josephinum Wieselburg und gegen das Stiftsgymnasium Seitenstetten als Sieger vom Tisch gehen. Alles in allem ein verdienter Aufstieg in die finale Runde. Die Vorfreude auf weitere erstklassige Begegnungen an den Tischen ist groß.