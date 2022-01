Einen Ausflug in die Geschichte bietet der Film „Hasenjagd – vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen“.

WELS. Dieser wird am Montag, 17. Jänner, 18.30 Uhr im Programmkino in Wels gezeigt. Zu Beginn gibt es eine kurze Begrüßung, danach wird gemeinsam der Film angesehen. Anschließend spricht Andreas Gruber am Beispiel „Hasenjagd“ über „Film lesen (verstehen)" und "Film schreiben (formulieren)", wo es um das Handwerkszeug und die Grammatik der Filmsprache geht. Darüber hinaus wird auch die politische Dimension der „Hasenjagd“ beleuchtet.

Mehr Infos und Tickets unter programmkinowels.at oder Tel.:07242/267 03.