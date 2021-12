Von 17. bis 25. November 2021 veranstaltete das Bibliotheksteam der VS1 Marchtrenk, gemeinsam mit der Buchhandlung BUCHplus eine Weihnachtsbuchausstellung. Die Kinder der Volksschule durften an diesen Tagen gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin die Buchausstellung besuchen. Im nett dekorierten Gymnastiksaal der Schule gab es genügend Zeit, um in aller Ruhe in den Büchern zu schmökern und zu lesen. Als zusätzliches "Zuckerl" gab es ein Gewinnspiel: Die Buchhandlung BUCHplus stellte insgesamt 4 Bücher zur Verfügung, die dann verlost und von der Frau Direktor Holoubek und der Bibliothekarin überreicht wurden. Die Kinder machten mit Begeisterung mit und die Gewinner freuten sich sehr über ihren Preis.

Mit der Buchausstellung konnte die Volksschule 1 und die Buchhandlung BUCHplus einen weiteren Beitrag zur Leseförderung der Kinder leisten. Die Schülerinnen und Schüler wurden wieder fürs Lesen begeistert und außerdem dazu animiert, die vielen interessanten, abenteuerlichen und informativen Geschichten zu entdecken. Mit dem Zitat von James Daniel "Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Fantasie" freuen wir uns alle auf die nächste Buchausstellung im Schuljahr 2022/2023.