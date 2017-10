Allianz: Doppler übernimmt Fazeni

19.10.2017, 19:12 Uhr

Der größte private Tankstellenbetreiber Österreichs, die Doppler Gruppe aus Wels, übernimmt mit 1. Jänner 2018 zu 100 Prozent das operative Geschäft des regionalen Mineralölhändlers Fazeni GmbH aus Allhaming.

Allhaming als Logistikzentrale

WELS/ALLHAMING. Ab dem Jahr 2018 werden die Tankstellen und das Handelsgeschäft von der Fazeni Gruppe in die Doppler Gruppe integriert, der Bereich des Mineralöl- und Treibstofftransportes mit mehr als 20 Lkw fährt künftig unter der Flagge der Turmlogistik. Zudem kommt noch ein Kleinkraftwerk am Sipbach.Insgesamt rechnet die Doppler Gruppe durch diese Zusammenarbeit mit einer Erhöhung ihres Umsatzes in der Höhe von mehr als 100 Millionen Euro netto. Fazeni-Geschäftsführer Markus Neubauer bleibt im Unternehmen, alle 60 Mitarbeiter werden übernommen. Der Standort in Allhaming wird aufgewertet und wird künftig als zentraler Logistik- und Lagerstandort der Doppler Gruppe dienen. Der Warenumschlag sei es Treibstoff, Heizöl aber auch das gesamte Griller Sortiment, wird zukünftig in Allhaming eingelagert und dann an die einzelnen Kunden versendet.

Allianz Reaktion auf Marktentwicklung

Ausschlaggebend für diesen Schritt waren für die Fazeni Gruppe die rasanten Veränderungen und Konzentrationen im Energiehandel. Fazeni-Geschäftsführer Markus Neubauer: „Mit der Doppler Gruppe haben wir einen starken Partner und einen sicheren Hafen für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter gefunden. Als regionales Unternehmen in unserer Größenordnung wäre ein „Match“ mit den Großen der Branche sehr schwierig. Darum haben wir rechtzeitig die Allianz mit der Doppler Gruppe gesucht!“Ebenso zufrieden zeigten sich in einer ersten Stellungnahme Franz Joseph Doppler und Bernd Zierhut: „Die neue Partnerschaft mit der Fazeni Gruppe verbessert unsere Gesamtperformance am Markt. Durch die Stärkung unseres Handelsgeschäftes einerseits und den Bereich Tankstellen andererseits werden Kernkompetenzen des Konzerns ausgebaut.Am Standort Allhaming soll der Hotelbetrieb, sowie die Tankstelle als Trainingscenter ausgebaut werden, ein weiterer Spar Express Standort ist dort angedacht.