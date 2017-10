Holter unterstützt WorldSkills-Teilnehmer

19.10.2017, 21:04 Uhr

Der Welser Bad- und Sanitärprofi stattete Armin Taxer mit Trainingsmaterial aus.

WELS. Armin Taxer, Österreichs Vertreter im Berufsfeld Sanitär- und Heizungstechnik bei den WorldSkills von 15. bis 19. Oktober in Abu Dhabi, bereitet sich seit einigen Wochen intensiv auf diesen internationalen Berufswettbewerb vor. Unterstützt wird der Tiroler, der bei der Firma Auer Haustechnik & Wellness GmbH arbeitet, dabei von Thomas Hofer, Berufsschullehrer an der Berufsschule 8 in Linz. Dieser wird selbst als Juror und Wettbewerbsbetreuer in Abu Dhabi dabei sein.Damit sich der Installations- und Gebäudetechniker optimal auf den Wettbewerb vorbereiten kann, hat Holter das Trainingsmaterial bereitgestellt. Die Aufgabenstellung wird sechs Monate vor Wettbewerbsbeginn bekannt gegeben. Trainiert wir mit jenen Materialien, deren Verlege- und Verbindungstechniken für diese Aufgabe notwendig sind. Mindestens fünf Wochen intensives Training sind nötig, um bei den WordSkills erfolgreich bestehen zu können.