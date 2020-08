"The Cube" boten Rock von AC/DC über Beatles und Prince bis Clapton

NEULENGBACH (bs). Bereits zu Gymnasialzeiten kreuzten Günther Böck und Peter Puchner erstmals die Gitarrenhälse bei den legendären Malleus. 25 Jahre später, 2008, beschlossen sie im Rahmen einer Maturajubiläumsfeier wieder eine Rockband zu gründen – die Geburtsstunde von The Cube. Was hat bei anderen 25 Jahre gedauert, um endlich umgesetzt zu werden? „So alt hab ich erst mal werden müssen, um überhaupt mitsingen zu dürfen … bzw. müssen!“, lacht Sängerin Vicky Heßl, die die sechs Männer – zur Band zählen nämlich auch Charlie Wimmer, Tom Macovan, Dieter Wurm und Mike Lind – ergänzt. Und für welche Aufgabe hat sich deren „Lieblingsintendantin“ Christa Berger ein Vierteljahrhundert Zeit gelassen? „25 Jahre … wird nächstes Jahr meine erstgeborene Tochter. Und demnächst wird sie wohl auch ausziehen. Bis man loslassen kann, dauert es schon eine Zeit.“ Sehr viel schneller kam da das Angebot von The Cube, für die Theaterei ein Benefiz zu spielen. Zu Ehren des Publikums wurde dabei David Bowies Heroes umgetextet zu „Weil ihr seid‘s Helden … für heute Nacht“.