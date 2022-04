KIRCHSTETTEN. Der "kulturkreiskirchstetten" war wieder auf Tour. Dieses Mal wurde der Verein von der NV Versicherung zu einem vergnüglichen Abend in die Bühne im Hof in der Landeshauptstadt eingeladen.

Auf dem Programm stand die Vorführung "Doppelbuchung". Zu erleben gab es einen unterhaltsamen Abend mit Magda Leeb und Gregor Seberg. Eva und Fritz Weinauer unterhielten sich zudem köstlich mit Ferdinand Lyricus, Andrea und Ernst Böckl sowie mit Regina und Karl Mayerhofer. Der einzige Wehrmutstropfen: "Es war schade, wie wenige Gäste an diesem Abend die Bühne am Hof besuchten", so Fritz Weinauer. Dennoch erlebten die Kirchstettner einen lustigen und unterhaltsamen Abend. Sie freuen sich bereits auf den nächsten Ausflug.