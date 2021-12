Weihnachten steht vor der Tür und die Liste von Wünschen ist bei den meisten recht lang - oft steht auch ein neues Haustier darauf, aber wie klug ist es, ein Tier als Geschenk herzugeben ? Wir haben nachgefragt.



NEULENGBACH. Ein Hund, eine Katze, ein Meerschweinchen, ein Pferd, am besten ein ganzer Zoo - oft sehen Weihnachtswünsche von Kindern, oder auch Erwachsenen, genau so aus. Über die Weihnachtsfeiertage hat man viel Zeit und Geduld für das neue Familienmitglied, aber was, wenn die Besinnlichkeit vorbei ist und der Alltag wieder einkehrt. Oft landen die heißgeliebten Vierbeiner dann im Tierheim. Genau das sieht Brigid Weinzinger von Denktier kritisch: "Die Anschaffung eines Tieres muss immer sehr gut überlegt und durchdacht sein. Ein Tier ist nicht ein Geschenk, das man wie ein anderes Spielzeug unter den Weihnachtsbaum legt. Es ist ein lebendiges und fühlendes Wesen, für das man Verantwortung übernimmt und das Respekt verdient, keine Sache, die man verschenkt." erzählt die Verhaltensberaterin für Tiere. Sie sagt über sich selbst, dass sie strikt gegen "Tiere zu Weihnachten" ist.

"Als mehrfache Haustierbesitzerin kann ich sagen, dass Tiere eine absolute Bereicherung für die ganze Familie sind und Kinder viel von Tieren lernen können, beispielsweise Verantwortung übernehmen oder Impulskontrolle." erzählt Christina Wagner aus eigener Erfahrung. Die Mama hat selbst, neben ihren zwei Kindern, ein Pferd, drei Katzen und zwei Kaninchen. Sie berichtet aber auch, dass es wichtig ist, vor der Anschaffung der Tiere alle wichtigen Details zu klären "Wenn die räumlichen, zeitlichen und finanziellen Kapazitäten der Kinder UND Eltern es zulassen: ja, unbedingt den Wunsch nach einem Haustier erfüllen!" Die zweifache Familienmutter weiß aber auch, dass Kindern eben Kinder bleiben und eventuell das Interesse am Tier verlieren können, weshalb sie rät wirklich nur einen Vierbeiner anzuschaffen, wenn sich die Eltern dessen Bewusst sind und bereit wären die Aufgaben zur Tierpflege zu übernehmen. "Außerdem müssen Eltern auch bereit dazu sein sich gemeinsam mit dem Kind über artgerechte Haltung und Fütterung umfassend zu informieren und dem Kind helfen, das auch umzusetzen." empfiehlt sie weiter. Ähnlich sieht das Sandra Dettlinger: auch sie findet, dass Kinder mit Tieren aufwachsen sollten. "Ich habe 2 Kinder und natürlich gab es immer wieder den Wunsch nach Tieren. Ich finde man sollte diesen Wunsch auch nachgehen unter bestimmten Bedingungen. Wie zum Beispiel: wer kümmert sich um die Tiere, was kostet die Anschaffung und die Pflege." Die Mama erzählt, dass es wichtig sei die Kinder bei der Pflege miteinzubeziehen und ihnen so Verantwortung beibringen zu können. "Bei der Pflege müssen unser Kinder mithelfen und das tun sie auch". Cornelia Zinsmeier ist dabei ganz anderer Meinung: ein Tier ist kein Geschenk, sondern ein Familienmitglied. "Das Tier muss zur gesamten Familie passen. Es gibt bei Kindern immer eine Phase wo das Tier dann uninteressant wird. Wenn man ein Tier aufnehmen will, sollte man vorher mit dem Kind sprechen, was an Arbeit und auch Einschränkungen anfallen werden." Die Idee der Familienmutter: "Vielleicht hat ja ein Bekannter auch dieses Tier, wo sich das Kind mal darum kümmern kann. Wenn es dann immer noch passt spricht ja nichts gegen ein Tier solange es nicht als Geschenk sondern als Familienmitglied zu euch kommt."