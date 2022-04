Osterhase am österlichen Bauernmarkt

NEUSTIFT- Innermanzing // Am Sonntag, den 10. April war es wieder soweit, dass nach einjähriger Corona- Pause der traditionelle Osterbauernmarkt am Gemeindezentrum in Neustift-Innermanzing stattfand. Mit der Blasmusik die „ Hochstrasser“ wurde der Markt eröffnet. Punkt 09:00 Uhr nahm der Bauernbundobmann Walter Goldnagel die weitere Eröffnung vor. Der Bauernmarkt war bis 18.00 Uhr geöffnet, wo Aussteller und Produzenten aus der Region ihre Lebensmittel zum Verkosten und Kaufen angeboten haben. Auch die Beliebte Osterwerkstatt hatte geöffnet, hier konnte man sich Ideen und Materialien für Bastelarbeiten für das Osterfest zum selbstherstellen holen. Die Besucher wurden mit Köstlichkeiten von den Mitgliedern des Bauernbundes versorgt. Für die Kinder hoppelte ein Osterhase über den Osterbauernmarkt der natürlich schon alle Hände voll zu tun hatte. Am Ostermarkt wurden von den Bezirksblättern unter anderen die Bürgermeisterin Irmgard Schibich, Vizebgm Johann Leitner mit Gattin, die Bgm a. D. Ernst Hochgerner, sowie Bgm. a. D. Alois Daxböck aus Stössing gesichtet.