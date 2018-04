Andreas Gstöttner schießt Gold

18.04.2018, 08:36 Uhr

Erfolgreiche Staatsmeisterschaft für Union Bogensport Club Artemis

KASTEN/KLAGENFURT (mh). Für Andreas Gstöttner vom Union Bogensport Club Artemis stand kürzlich der finale Abschluss der Indoor-Saison auf dem Programm. Im Klagenfurter Sportpark fanden die österreichischen Staatsmeisterschaften statt. An drei Tagen gaben die Sportler ihr Bestes. Dieses Mal begleitete zum ersten Mal ein Kamerateam des ORF die Staatsmeisterschaft. Für Andreas Gstöttner war es der perfekte Abschluss. Zwar ein wenig gebremst durch einen grippalen Infekt legte er dennoch eine gute Leistung in der Qualifikation hin. Mit einem Freilos ging es in die Eliminationsrunden, wo er sich bis ins Goldfinale durchsetzte. Sein Gegner im Finale war der Steirer Rudolf Kremser. Mit 7:1 ging das Match an Gstöttner, der sich damit den Staatsmeistertitel "Indoor 2018" holte. „Ein perfekter Abschluss einer langen Saison", jubelte Gstöttner. "Jetzt freue ich mich schon auf die Outdoor-Bewerbe!“