Blick in die Sterne - Merkur: Dienst nach Vorschrift!

02.12.2016, 20:14 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

02.12.16 Mit dem Eintritt des Planeten Merkur in das Steinbock Zeichen bekommt unser Kommunikationsverhalten eine konsequente, ernste und objektive Note. Unser Denken und Sprechen ist von hoher Konzentration, Ausdauer und Beharrlichkeit geprägt.

Wir verfolgen unsere Geschäfte mit einer gewissen Methode, wobei auch der Sicherheitsaspekt eine große Rolle spielt. Selbst bei komplexen Gedankengängen behalten wir stets den roten Faden und zeigen uns generell realitätsbezogen, fleißig und präzise. Achten Sie nur darauf, dass bei aller Nüchternheit und Objektivität nicht der Humor und die Phantasie verloren gehen, sonst wirken Sie auf Ihre Mitmenschen zu monoton.

Gefahr besteht lediglich darin, dass wir allen neuen Dingen mit zu viel Skepsis und Misstrauen begegnen. Verbreiten Sie also keine Aura des Pessimismus, sonst wirken Sie unterkühlt und abweisend. Unsere eigenen Ideen haben immer Hand und Fuß, einmal begonnene Pläne werden rigoros und zielstrebig realisiert. Wir streben nach Anerkennung für unsere Leistungen, können anderen aber durch eine zu kritische, trockene und sachliche Herangehensweise leicht den Spaß verderben. Nutzen Sie Ihre Begabung und Ihr Know-How, um eigene Vorhaben gezielt abzuwickeln und vermeiden Sie es, auf Ihre Mitmenschen schulmeisterlich zu wirken.Die Erdzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock profitieren von dieser Merkurstellung, die ihrem Sinn nach Ordnung, Struktur und Sicherheit entspricht. Die Skorpione und Fische der 1. Dekade können konzentrierter und ausdauernder arbeiten und ihre Anliegen konkret zum Ausdruck bringen. Bei den Widdern, Krebsen und Waagen kann es in dieser Periode häufiger zu Missverständnissen und Meinungsverschiedenheiten kommen. Nehmen Sie diese einfach hin, ohne verbissen Ihre Ansichten durchsetzen zu wollen. Konflikte werden in diesen Tagen meist human gehandhabt und können Wege zu mehr Freiheit, Toleranz und Verständnis öffnen. Vorhaben, die jetzt aktiviert werden, beinhalten viel kreatives und sinnvolles Potenzial. Sie können sich jetzt bezüglich Arbeit und Leistung einiges zutrauen. Berufliche oder sportliche Erfolge können das eigene Selbstvertrauen jetzt spürbar stärken.