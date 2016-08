Blick in die Sterne - Merkur spielt verrückt, Chaos im Terminkalender!

30.08.2016, 19:12 Uhr

Am 31.08.16 beginnt Planet Merkur für 3 Wochen rückläufig zu werden und wandert somit in die „falsche“ Richtung. Damit sind Schwierigkeiten in der Kommunikation und mit Terminen im Allgemeinen an der Tagesordnung.

Dies kann sich in plötzlichen Streiks, Flugausfällen, Fahrplanänderungen, Verkehrsbehinderungen, Problemen mit der Post, dem Transport und im Straßenverkehr zeigen. Es läuft halt alles nicht richtig rund und unsere Nerven werden von solchen Zwischenfällen ziemlich stark beansprucht. Von der Unterschrift verbindlicher Verträge sollten Sie in diesem Zeitraum ebenfalls lieber die Finger lassen. Wenn es sich partout nicht vermeiden lässt, dann lesen Sie wenigstens das Kleingedruckte akribisch durch und erlauben Sie sich, Hilfe von Experten anzunehmen.

Diese Phase des Merkurs ist eine geeignete Zeit, um nach innen zu gehen und Pläne zu schmieden, die Sie nach dem 22. September in Angriff nehmen sollten. Beginnen Sie in diesen 3 Wochen nichts Bahnbrechendes Neues, sondern arbeiten Sie Liegengebliebenes auf. Dinge, die Sie noch nicht richtig abgeschlossen haben, können jetzt erneut auftauchen und Sie dazu auffordern, nochmals einen genauen Blick darauf zu werfen. Der Zeitpunkt ist ebenso günstig, um verlorene Kunden zurück zu gewinnen, denn mit dem rückläufigen Merkur kommen die Dinge eben leichter zurück. Bleiben Sie mit Disziplin und Konsequenz an offenen Projekten dran und zeigen Sie Interesse, auch wenn Sie das Gefühl haben, dass momentan alles ins Stocken geraten ist. Wenn Sie jetzt den Hindernissen zum Trotz mit mühevollem Einsatz am Ball bleiben, wird sich das Blatt zu Ihren Gunsten wenden. In diesem Sinne: Fordern Sie Ihr Glück heraus!