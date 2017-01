Winterlauf zum Jungendbrunnen

17.01.2017, 00:31 Uhr

Baden : Kurpark Baden | Liebe LauffreundInnen,Mittwoch der 11. Jänner sollte laut Wettervorhersage der bisher kälteste Tag des Jahres werden. Aber ich hatte Urlaub und mir vorgenommen den Nachmittag für einen Trainingslauf zu nutzen - denn zu Kälte und Schnee war auch strahlende Sonne angesagt. Am frühen Nachmittag denke ich mir also "So, jetzt werd ich mich mal zum Laufen umziehen" und schon springt Kira auf, läuft vor, kommt zurück, nimmt meine Hand in´s Maul und zieht mich Richtung Schuhkastl. Irgendwie kann sie meine Gedanken lesen - zumindest sobald das Wort "Laufen" darin vorkommt ;-)

Also nichts wie rein in meine neuen "Winterschuhe", die Inov8 Arctic Talon mit Stahlspikes, Gamaschen drüber, Jacke, Fotoapparat, Laufgeschirr für Kira die wie üblich aufgeregt herumzappelt und raus bei der Türe. Kira will wieder einmal zum Wasserleitungsweg aber diesmal habe ich eine andere Route vor. Also geht es zunächst rauf in den Kurpark. Ahhhh ist das herrlich - klare eiskalte Luft, strahlende Sonne und der glitzernde Schnee der unter den Schuhen knirscht - es ist ein Genuß da locker hinauf zum Bienenteich zu laufen! Weiter geht es bergauf zur Theresienwarte. Unterwegs leg ich ein paar kurze Bergsprints ein - schließlich habe ich auch ein Trainingsprogramm zu absolvieren. Geht eigentlich sehr gut, die Schuhe bieten trotz Schnee einen tadellosen Griff und ich fühle mich ausgezeichnet - nur Kira frustriert mich ein wenig. Sie fasst das als Spiel auf und immer wenn ich lossprinte zischt sie mit einem Tempo an mir vorbei voraus daß ich glaub ich stehe. Dann hält sie an, dreht sich um und schaut mich an als ob sie sagen will "Na tu endlich weiter, willst jetzt mit mir spielen oder nicht?". Egal, Spaß macht´s trotzdem und mir wird ganz schön warm.Die Theresienwarte hat leider Wintersperre also ist es nichts mit einem tollen Rundblick. Aber die Strecke oben den Mitterberg entlang entschädigt dafür. Leicht bergauf und bergab, weit und breit keine Menschenseele, nur Sonne, Licht und Schatten, Wald und Schnee und wir fliegen da durch daß es eine Freude ist :-)Beim Jungendbrunnen gibt es eine kurze Fotopause, dann geht es steil runter in´s Purbachtal, über das zugefrorene Bächlein, ein Stück Richtung Siegenfeld und dann wieder scharf rechts auf den Weg zurück nach Baden. Herrlich ist es durch den sonnendurchfluteten Wald zu laufen, den Spuren im frischen Schnee nach und sogar ein paar Vögel zwitschern in den Zweigen! Den Hühnerberg hinauf lege ich wieder ein paar Sprints ein - mit demselben Ergebnis wie zur Theresienwarte ;-) Die Sonne steht jetzt schon tiefer, scheint schräg durch den beeindruckenden Hochwald und malt tolle Schattenmuster. Wieder oben am Bergrücken habe ich eine schönen Blick rüber auf das Eiserne Tor - ha, am Sonntag waren wir dort oben und sind mit der Rodel runtergesaust :-) Nach einer netten Plauderei mit einem Wanderer und vorbei an der Brunnerhütte kommen wir wieder in den Kurpark. Ein paar Fotostops bei den Aussichtspavillons, ein Blick in die Kurparkhöhle und runter geht´s in die Stadt. Die Spikes der Schuhe machen einen riesen Krach auf den geräumten Gehsteigen - KRCHHHT, KRATZ, KNIRSCH ... aber wenigstens wecke ich um diese Zeit niemanden mit dem Lärm auf ;-) Nach knapp 2 Stunden ist unser Lauf zu Ende, ich freue mich auf eine heiße Dusche und daß es -10°C gehabt hat haben Kira und ich überhaupt nicht bemerkt :-)Genießt den Winter,

bis zum nächste LaufHans