Die TierTafel hilft in schweren Zeiten

MATTIGHOFEN. Wenn Menschen in finanzielle Notlagen geraten, hat dies sehr oft auch negative Auswirkungen auf ihre Haustiere. Die Einrichtung „Tierlichtblick“ bietet in solchen Fällen mit der Aktion TierTafel Unterstützung an.

Eine finanzielle Notlage kann schnell durch plötzliche Arbeitslosigkeit oder Krankheit eintreten. Das Geld wird knapp und reicht kaum zum Leben geschweige denn für die Versorgung eines Haustieres. Damit sich Betroffene in solchen Fällen nicht von ihren geliebten Tieren trennen müssen, unterstützt die TierTafel Mattighofen mit Futterspenden. Dagmar Wewerka, Leiterin der Organisation, betont besonders wie wichtig es ist, in solchen Situationen sein Haustier behalten zu können: „Nicht nur die Tatsache, dass man sein geliebtes Haustier nicht hergeben muss, liegt uns am Herzen auch das Tier selbst. Kann sein Besitzer kein Futter mehr kaufen und die anfallenden Kosten für ein Tier decken, werden diese oft ausgesetzt und genau das möchten wir vermeiden.“, so Wewerka. Zur TierTafel kann jeder kommen, der sich nachweislich in einer finanziellen Notlage befindet. Außerdem muss belegt werden, dass sich das Haustier schon vor der angespannten Situation in der Familie befunden hat. „Wir unterstützen keine Neuanschaffungen von Haustieren während einer finanziell schwierigen Phase.“, erklärt Wewerka. Außerdem müssen die Tierhalter nachweisen, dass die Tiere kastriert sind, um Anspruch auf Unterstützung der TierTafel zu bekommen.

Ehrenamtliche Hilfe für Mensch und Tier

Futterspenden für Tiere in Not

Die TierTafel wird ausschließlich von ehrenamtlichen Helfern, die sich für den Tierschutz einsetzen, organisiert. „Wir wollen Menschen aber auch Tieren helfen. Durch diesen Herzenswusch ist die TierTafel entstanden.“, erzählt Wewerka. Neben der Unterstützung beim Futter und Zubehör zur Haustierhaltung, steht die Einrichtung auch beratend zur Seite. Dadurch wird angestrebt, dass Tiere nicht ins Tierheim abgegeben werden müssen oder gar ausgesetzt werden. Ein weiteres Projekt der TierTafel widmet sich den Streunerkatzen: „Wir haben das Projekt „Katstra“ ins Leben gerufen und fangen streunende Katzen ein und lassen diese kastrieren, um die Anzahl der herrenlosen Katzen einzudämmen.“, berichtet Wewerka.Damit immer ausreichend Futterspenden bereitstehen, zählt die TierTafel auf die Hilfe von Tierfreunden. „Wir bekommen sehr oft Futterpakete gespendet und wir haben auch Spendenboxen bei einigen Supermärkten in Mattighofen und Munderfing aufgestellt. Wer uns unterstützen möchte, kann Tiernahrung einkaufen und diese dann in die Box legen.“, erklärt Wewerka. Auch am Mattighofner Weihnachtsmarkt ist die TierTafel jedes Jahr vertreten und nutzt die Einnahmen daraus für den Ankauf von Futter und Tierzubehör.Die TierTafel hat jeden ersten Samstag im Monat von 13 Uhr bis 14 Uhr geöffnet und befindet sich um Jugendzentrum Mattighofen.