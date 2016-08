30.08.2016, 00:38 Uhr

Kann Mitleid manchmal falsch sein?

(Kommentar zu einem Beitrag von Josef Lankmayer)



Ein kleines Räupchen ganz in Grün

beliebt es, in die Welt zu zieh´n.

Der Wind hat es verblasen

weit weg vom grünen Rasen.



Ich hoff´, dass Räupchen nicht vergisst,

dass es jetzt auf dem Holzweg ist!

Da muss es sich beeilen

und darf nicht lang verweilen!



Denn wenn es Mutter Meise sieht,

weiß jeder, was mit ihm geschieht:

Ganz gierig wird´s verschlungen

von ihren Meisen-Jungen!



"Du, lieber Wind, ach bitte blas,

trag es zurück ins grüne Gras;

lass Räupchen nicht verderben

und gar in Schnäbeln sterben!"



Und meine Bitte hört der Wind,

bläst Räupchen in das Gras geschwind! -

Muss ich mein Fleh´n bereuen,

weil Vöglein hungernd schreien?



Ferdinand REINDL

