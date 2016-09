30.09.2016, 01:23 Uhr

... Zahn um Zahn

... Zahn um Zahn

(Kommentar zu Poldi Lemckes Beitrag „Trennung“)





Von einem Vorderzahn sich trennen,

das fällt wohl allen - bitte sehr -,

die dieses Unbehagen kennen,

trotz aller Coolness äußerst schwer!



Weil im Gebiss uns solche Lücke

bei niemandem so recht gefällt,

verbergen wir vor fremdem Blicke

die Lücke, die uns arg entstellt!



Fest halten wir den Mund geschlossen,

die Lippen dicht an dicht gepresst,

weil uns von Freunden und Genossen

ihr hämisches Getuschel stresst!



So wächst der Wunsch an manchen Tagen,

wenn Spöttelei dich nervend quält,

jemandem ins Gesicht zu schlagen,

damit auch ihm ein Zähnchen fehlt!





Ferdinand REINDL

Gefällt mir