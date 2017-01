14.01.2017, 18:38 Uhr

Friede Penzenstadler - Humor und Tiefgang sind ihr eigen

Die verschiedenen Wahrnehmungen der Wirklichkeit- unter diesem Motto fand kürzlich erneut eine Vernissage, in der Galerie K9, zu der die Braunauerin Friede Penzenstadler einlud, statt.Dies Wahrnehmungen fasste Friede in Blöcke wie Abstraktes, Akte, Landschaften, Tiermotive, Realismus bis hin zu Spirituellem und Zeitthemen. Verwendet werden dabei vorwiegend Ölfarben sowie Naturpigmente. Die Qualität der Malmateriealien ist für sie besonders wichtig.

Die kleine, feine Galerie, malerisch in der Kirchgasse 9 gelegen, wurde von Friede Penzenstadler im Herbst 2016 eröffnet.Bis 1992 war Friede Penzenstadler Kostümbildnerin am Ludwig-Thoma-Theater in München. Sie erlebte dort eine aufregende Zeit mit ganz besonderen und interessanten Menschen. Auch damals hatte sie schon die Malerei im Focus und studierte deshalb neben ihrem Beruf, Malerei und Kunstgeschichte.Besichtigungen können selbstverständlich auch jederzeit nach telefonischer Vereinbarung stattfinden,Die Telefonnummer von Friede Penzenstadler: +43 (0)650/8810186.