Vollversammlung der FF Tarsdorf

27.01.2017, 19:22 Uhr

In zahlreichen Beiträgen der einzelnen Funktionsträger wurde ein ausführlicher Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2016 gehalten. So leistete die FF Tarsdorf, über 100 Einsätze, wobei hier die Wassertransportseinsätze aufgrund der anhaltenden Trockenheit im Vordergrund standen. Ausgebildet wurden die Kameraden in den verschiedensten Lehrgänge, wo vom Funklehrgang bis zum Gruppenkommandetenlehrgang ein breites Bildungsangebot besucht wurde. Das Wissen in den eigenen Reihen, wurde durch 44 Übungen und 26 Leistungsabzeichen (THL, ASLP, FLA) vertieft.

Auch konnten wieder zahlreiche Beförderungen und Auszeichnungen überreicht werden:BeförderungenMit Scharinger Manuel (Löschmeister) , Holzner Franz (Oberlöschmeister) und Huber Herbert (Brandmeister) beförderte Kommandant Alois Sommerauer drei engagierte Kameraden.Dienstmedaillen für langjährige Mitgliedschaft25-jährige DienstmedailleDie 25-jährige Dienstmedaille konnte AW Thalmeier Michael, HBM Hochradl Georg, OLM Scharniedling Andreas, HLM Hager Robert sowie LM Helmberger Christoph überreicht werden.40-jährige DienstmedailleDie Medaille für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr Tarsdorf konnte dem Kameraden Priller Peter überreicht werden.50-jährige DienstmedailleDie Medaille für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr Tarsdorf konnte den Kameraden Leitner Johann, Hipf Friedrich, sowie Häuslschmid Leopold überreicht werden.Auszeichnung 60-jährige MitgliedschaftFür 60 Jahre Mitgliedschaft in der FF Tarsdorf, wurde Valentin Bachmayer eine Ehrenurkunde des Oberösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes überreicht.Auszeichnung 70-jährige MitgliedschaftUnd bereits 70 Jahre Mitglied in der FF Tarsdorf sind die Kameraden Brunner Valentin, Huber Georg, Schuster Johann und Sommerauer Alois. Dafür erhielten sie ebenfalls eine Ehrenurkunde des OÖLFV.